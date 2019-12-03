Кальяри, Италия, , 08:23 — REGNUM «Кальяри» одержал победу над «Сампдорией» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Кальяри» дубль оформил полузащитник Жоао Педро, ещё по голу забили хавбек Раджа Найнгголан и нападающий Альберто Черри. Причём последний мяч был забит на 96-й минуте матча.

В составе «Сампдории» нападающий Фабио Квальярелла отметился двумя голами и результативной передачей, после которой отличился хавбек Гастон Рамирес.

На сегодняшний день «Кальяри» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 28 очков после 14 туров. «Сампдория» идёт на 17-м месте с 12 очками.