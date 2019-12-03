Амстердам, , 07:48 — REGNUM Голландскому футбольному клубу «Фейеноорд» грозят новые санкции УЕФА. Европейская футбольная конфедерация начала расследование в связи с беспорядками, произошедшеми во время матча между «Фейеноордом» и шотландским клубом «Рейнджерс» в минувший четверг.

В УЕФА болельщиков «Фейеноорда» обвинили в том, что они в ходе матча запускали петарды и блокировали лестницы в стадионе. 27 февраля 2020 г. будет вынесено решение по этому делу.

На «Фейеноорд» уже наложены санкции за беспорядки во время матча против швейцарского клуба «Янг Бойз». Тогда болельщики тоже взрывали петарды, а кроме того, бросали предметы на поле и нанесли повреждения в стадионе. Санкции означают, что болельщикам «Фейеноорда» запрещено присутствовать на ближайшем матче клуба против португальского Порто.

После того как была наложена санкция, «Фейеноорд» опротестовал её в УЕФА и призвал своих болельщиков воздержаться от петард во время матча с «Рейнджерс», чтобы не помещать рассмотрению аппеляции.