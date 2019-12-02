Париж, , 23:49 — REGNUM Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.

Церемония состоялась в Париже. Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй. В списке претендентов на «Золотой мяч» фигурировали 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Роналду проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча»