Оттава, , 21:02 — REGNUM Махинации по двум российским биатлонистам найдены в базе данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает 2 декабря Sports Integrity Initiative.

Речь идёт о базе данных, которую московская лаборатория передала Всемирному антидопинговому агентству в январе этого года. Теперь WADA, как сообщил источник в этой структуре, считает, что база данных была изменена московской лабораторией, чтобы скрыть нарушения двух российских биатлонистов.

По словам источника, в переданной базе есть данные о допинг-пробах этих биатлонистов, но из неё удалена информация о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил, которая содержалась в базе данных двухлетней давности.

Эта информация, как утверждают в WADA, была передана агентству московской лабораторией в 2017 г. Там было сказано, что два биатлониста, предположительно, могли нарушить антидопинговые правила, поскольку в их пробах найдены, предположительно, остарин и метаболит оксандролона.

А в данных за 2019 г. вообще нет информации, что этих двух спортсменов проверяли на селективные модуляторы андрогенных рецепторов и анаболики.

Напомним, WADA проверяет данные московской антидопинговой лаборатории, переданные в январе 2019 г. По данным Sports Integrity Initiative, российская сторона признала, что в базу перед самой передачей данных в WADA в Москве были внесены изменения.

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