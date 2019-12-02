Екатеринбург, , 05:21 — REGNUM В Екатеринбурге более двух тысяч спортсменов вышли на дистанцию полумарафона в первый зимний день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Победителем на основной дистанции (21 км) у мужчин стал Иван Кузнецов, который завершил её с результатом один час 11 минут и Олеся Шуклина среди женщин — один час 21 минута.

Помимо основной дистанции, горожане пробежали семикилометровый кросс, а для самых маленьких бегунов был организован забег на 400 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ставший традиционным забег «Городского зимнего полумарафона» состоялся в Екатеринбурге в четвёртый раз. В 2018 году в забеге приняли участие около 1700 спортсменов.

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