Валенсия, Испания, , 14:26 — REGNUM Угандийский бегун Джошуа Чептегеи смог установить новый мировой рекорд в беге по шоссе на дистанции 10 км. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Указывается, что 23-летний угандийский спортсмен прошел дистанцию в 10 км за 26 минут 38 секунд во время забега на World Athletics Silver Label, который проходил в испанской Валенсии.

При этом предыдущий рекорд принадлежал представителю Кении Леонарду Комона и составлял 26 минут 44 секунды и был установлен 26 сентября 2010 года. Таким образом угандийский спортсмен смог улучшить действовавший до этого результат на 6 секунд.

Отметим, Джошуа Чептегеи является действующим чемпионом в беге на дистанцию 10 тысяч метров.