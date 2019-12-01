Лондон, , 12:58 — REGNUM Испанский специалист Микел Артета, бывший помощником Хосепа Гвардиолы во время работы последнего главным тренером в команде «Манчестер Сити», может занять место главного тренера футбольного лондонского клуба «Арсенал». Об этом 1 декабря сообщает The Mirror.

По данным источника, 37-летний испанец рассматривается руководством лондонской команды в качестве главной кандидатуры на пост, ставший вакантным после ухода с него Унаи Эмери.

Также известно, что Артета мог стать главным наставником «Арсенала» ещё в 2018 году и сменить на этом посту предшественника Эмери — Арсена Венгера. Однако тогда исполнительный директор лондонского клуба высказался за Эмери.

Отметим, Микел Артета играл в составе «Арсенала» с 2011 по 2016 год и закончил в клубе свою игровую карьеру.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября лондонский клуб «Арсенал» уволил Унаи Эмери с поста главного тренера клуба.