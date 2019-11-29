Рука, , 14:30 — REGNUM Казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года из-за применения допинга. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Мы провели тщательное расследование этой ситуации», — заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

Отмечается, что, кроме Полторанина, также на четыре года дисквалифицированы эстонские спортсмены Андреас Веэрпалу, Карел Таммъярв и Алго Кярп.

Напомним, 27 февраля 2019 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде был проведён антидопинговый рейд. В результате задержаны пять спортсменов. Кроме того Полторанин и двух эстонских лыжников, были задержаны два спортсмена из Австрии. Все они были обвинены в применении кровяного допинга.

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