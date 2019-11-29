Мальмё, Швеция, , 09:38 — REGNUM Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Мальмё» дубль оформил нападающий Маркус Розенберг, ещё по голу забили защитник Расмус Бенгтссон и хавбек Эрдаль Ракип. У «Динамо» отличились Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

«Мальмё» занимает второе место в группе В, в активе команды восемь очков в пяти матчах. «Динамо» идёт на третьем месте с шестью очками.

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