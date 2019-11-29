Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов перенёс операцию в одной из клиник Германии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Один из подопечных Валерия Карпина получил тяжёлую травму в матче с московским «Динамо». Игрок покинул поле досрочно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что главный тренер «Ростова» не стал комментировать судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиге между «Ростовом» и «Динамо» (1:2). Однако жёлто-синие намерены подать жалобу в Российский футбольный союз на действия команды арбитров.

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