Ростов-на-Дону, 29 ноября 2019, 00:20 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов перенёс операцию в одной из клиник Германии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.
Один из подопечных Валерия Карпина получил тяжёлую травму в матче с московским «Динамо». Игрок покинул поле досрочно.
ИА REGNUM ранее сообщало, что главный тренер «Ростова» не стал комментировать судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиге между «Ростовом» и «Динамо» (1:2). Однако жёлто-синие намерены подать жалобу в Российский футбольный союз на действия команды арбитров.
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