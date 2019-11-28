Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Екатеринбурге 1 декабря в четвёртый раз состоится старт зимнего полумарафона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Торжественное открытие «Городского зимнего полумарафона» состоится в 10:15 по местному времени. Старт и финиш забега возле ККТ «Космос». Основная дистанция — 21 км. Также участники могут выбрать укороченную дистанцию забега — 7 км. Для самых юных спортсменов будет организован 400-метровый забег на стадионе «Динамо».

Отметим, что в 2019 году на участие в забеге зарегистрировались порядка 2200 участников и это на 500 человек больше, чем в прошлом году.

В связи с проведением забега, с 08:00 до 14:00 по местному времени 1 декабря будет ограничено движение автотранспорта по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до проспекта Ленина; по набережной Рабочей молодежи, от переулка Химиков до улицы 8 Марта; по улице Дзержинского, от улицы Горького до входа на территорию спортивного комплекса «Динамо».

Также будет запрещена стоянка автомобилей на улицах, где пройдут соревнования.