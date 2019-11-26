Лозанна, Швейцария, , 21:40 — REGNUM Рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года не распространяются чемпионат Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя WADA.

Напомним, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнования на четыре года из-за того, что с данными Московской антидопинговой лаборатории якобы осуществлялись какие-то манипуляции.

В WADA пояснили, что рекомендации эти не касаются чемпионата Европы по футболу 2020 года, так как это не мультиспортивное событие, а региональный турнир по одному виду спорта. В связи с этим рекомендации комитета по соответствию WADA на него не распространяются.