Москва, , 12:39 — REGNUM Правовые основания для оспаривания решений Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающихся РФ, отсутствуют. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью РИА Новости.

По его словам, российские спортивные власти не приложили нужных усилий, чтобы обосновать изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. «Разумное и приемлемое» объяснение могли бы дать эксперты, однако этого не было сделано.

«Соответственно, я не понимаю, на основании чего может быть оспорено решение», — сказал Ганус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 9 декабря.

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