Лечче, Италия, , 09:11 — REGNUM «Лечче» сыграл вничью с «Кальяри» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2.

К середине второго тайма футболисты «Кальяри» забили два мяча. Отличились полузащитники Жоао Педро, реализовавший пенальти, и Раджа Найнгголан.

«Лечче» смог отыграться в конце матча. Сначала пенальти реализовал нападающий Джанлука Лападула, а в добавленное время защитник Марко Кальдерони сравнял счёт.

На сегодняшний день «Лечче» занимает 17-е место в чемпионате Италии, в активе команды 11 очков после 13 туров. «Кальяри» идёт на четвёртом месте с 25 очками.

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