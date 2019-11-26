Бирмингем, Великобритания, , 08:46 — REGNUM «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Астон Виллы» голы забили полузащитники Конор Хурихейн на 32-й минуте и Анвар Эль-Гази на 36-й минуте.

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает 15-е место в чемпионате Англии, в активе команды 14 очков после 13 туров. «Ньюкасл» идёт на 14-м месте с 15 очками.

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