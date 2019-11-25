Ливерпуль, Великобритания, , 14:27 — REGNUM Звания лучшего игрока мира и награды «Золотой мяч» по итогам 2019 года больше всего заслужил голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Об этом заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, сообщает портал Goal.

«Если вы даете «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, его стоит всегда вручать Месси. Но если вы награждаете лучшего игрока сезона, то таковым был Вирджил ван Дейк», — сказал Клопп.

Напомним, Ван Дейк был номинирован на «Золотой мяч» — приз, вручаемый французским журналом France Football. Конкуренцию ему составили нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, а также форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ван Дейк в 2018 году перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона». В сезоне 2018/19 он в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в Английской премьер-лиге.

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