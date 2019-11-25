Лос-Анджелес, США, , 12:59 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 134:109.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Клипперс» Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого 24 очка.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают седьмое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 29 очков после 17 матчей.

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