Мадрид, , 08:31 — REGNUM 23 ноября в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» между командами «Гранада» и «Атлетико» (Мадрид) был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Лучшим игроком противостояния стал новичок «матрасников» Эктор Эррера, отдавший голевую передачу, заработавший оценку 7.88 и совершивший 3 отбора и 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 91%.

Мадридский «Атлетико», набрав 25 очков, временно поднялся на 3-ю строчку. «Гранада» с 21-м баллом идет тремя позициями ниже.

Статистика матча («Гранада"/"Атлетико»)

Удары 9/15

Удары в створ ворот 3/6

Соотношение владения мячом 41%/59%

Фолы 15/17

Угловые 2/8

Оценки WhoScored 6.53/6.61

Составы на матч:

«Гранада»: Силва, Бараона, Диас, Кини, Дуарте, Гоналон, Вадильо, Пуэртас, Азиз, Монторо, Сольдадо.

Запас: Мартинес (↑ 71), Этеки, Аарон, Феде, Нева, Мачис (↑ 65), Фернандес (↑ 62).

Главный тренер: Диего Мартинес.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Монтейро, Кансеко, Триппьер, Коке, Льоренте, Эррера, Витоло, Мората, Корреа.

Запас: Адан, Ариас, Феликс (↑ 76), Лемар (↑ 55), Санчес, Мойя, Поведа (↑ 83).

Главный тренер: Диего Симеоне.

Бригада арбитров: Давид Медье Хименес | Хуан Барранко Трехо | Хоан Мендес Матео | Антонио Санчес.

Желтые карточки: Корреа — 28, Сольдадо — 31, Монтейро — 39, Монторо — 43, Пуэртас — 54, Гоналон — 63, Льоренте — 66.

Забитые мячи: Ренан Лоди (Эктор Эррера) 60 — 0:1, Херман Санчес Бараона (Анхель Монторо) 67 — 1:1.