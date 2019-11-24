Лондон, , 08:30 — REGNUM 23 ноября в Манчестере на стадионе «Этихад» между командами «Манчестер Сити» и «Челси» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой «горожан».

«Манчестер Сити», набрав 28 очков, поднялся на 3-ю позицию. «Челси» с 26-ю баллами опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Мяч, забитый 28-летним полузащитником сборной Франции Н’Голо Канте на 21-й минуте, стал для футболиста 3-в сезоне в составе «пенсионеров».

MVP противостояния с оценкой 8.26 был признан хавбэк сборной Хорватии Матео Ковачич, отдавший голевую передачу и совершивший 5 успешных обводок и 4 отбора.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Челси»)

Удары 20/10

Удары в створ ворот 7/2

Соотношение владения мячом 46%/54%

Фолы 3/8

Угловые 8/2

Оценки WhoScored

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Стоунс, Фернандиньо, Консело, Менди, Родри, де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Марез, Агуэро.

Запас: Браво, Уокер, Гюндоган (↑ 52), Жезус (↑ 77), Тасенде, Отаменди, Фоден (↑ 67).

Главный тренер: Пеп Гвардиола.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Томори, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Виллиан, Пулишич, Абрахам.

Запас: Кристенсен, Педро, Кабальеро, Жиру, Маунт (↑ 74), Батшуайи (↑ 73), Джеймс (↑ 59).

Главный тренер: Френк Лэмпард.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Константин Хатзидакис | Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Жоржиньо — 61, Гюндоган — 90.

Забитые мячи: Н’Голо Канте (Матео Ковачич) 21 — 0:1, Кевин де Брёйне 29 — 1:1, Рияд Марез (Родри Эрнандес) 37 — 2:1.