Лондон, , 08:27 — REGNUM 23 ноября в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» между командами «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «мерсисайдцев».

Игроком матча с оценкой 7.75 стал вингер сборной Сенегала Садио Мане, забивший первый мяч гостей, выигравший 2 воздушные дуэли и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 79%.

«Ливерпуль» одержал 12-ю победу в сезоне, набрал 37 очков и укрепился на первой строчке. «Кристал Пэлас» с 15-ю баллами идет на 14-й позиции.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Ливерпуль»)

Удары 17/11

Удары в створ ворот 6/4

Соотношение владения мячом 39%/61%

Фолы 8/7

Угловые 9/8

Оценки WhoScored 6.60/6.94

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Миливоевич, Куяте, Макартур, Таунсенд, Заа, Айю.

Запас: Дэнн, Мейер, Хеннесси, Шлупп (↑ 72), Бентеке (↑ 76), Маккарти, Келли (↑ 70).

Главный тренер: Рой Ходжсон.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Окслейд-Чемберлен, Фирмино.

Запас: Милнер (↑ 79), Кейта, Салах, Гомес (↑ 89), Адриан, Лаллана, Ориджи (↑ 64)

Главный тренер: Юрген Клопп.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Мэттью Уилкс | Эдриан Холмс | Оливер Лангфорд.

Желтые карточки: Фабиньо — 54.

Забитые мячи: Садио Мане (Эндрю Робертсон) 49 — 0:1, Уилфрид Заа (Андреас Таунсенд) 82 — 1:1, Роберто Фирмино 85 — 1:2.