Бишкек, , 08:00 — REGNUM Сборная Киргизии сыграла против команды Таджикистана еще один отборочный матч в рамках чемпионата мира по футболу — 2020 и кубка Азии — 2023., пердаеют киргизстанские СМИ.

Игра завершилась вничью — со счетом 1:1.

Таджикские футболисты открыли счет во время первого тайма. Автор гола — Джахонгир Эргашев.

Киргизстанцы провели ответный мяч в ворота таджикской сборной на 82-ой минуте встречи. Гол забил Тамерлан Козубаев.

В последние минуты матча киргизские футболисты попытались реализовать преимущество, но посланный в ворота мяч попал в перекладину.

Отметим, что ранее в рамках отбора на чемпионат мира и кубок Азии сборные Киргизии и Таджикистана уже встречались на поле. Тогда победителями вышли таджикистанцы, обыграв киргизских футболистов со счетом 1:0