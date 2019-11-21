Ньон, Швейцария, , 00:07 — REGNUM В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Бельгийская федерация обвиняется в позднем начале матча. Кроме того, в рамках дела будет рассмотрен эпизод с выходом на поле защитника Анги Дедрика Бояты в футболке форварда Миши Батшуайи. Дело в том, что игрок обороны отыграл в чужой майке десять минут матча во втором тайме. Только спустя 10 минут он переодел майку.

Дисциплинарное дело будет рассмотрено 12 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч Бельгия — Россия закончился безоговорочной победой бельгийцев — 4:1.