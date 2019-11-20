Москва, , 11:29 — REGNUM Псевдоболельщиками назвал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев тех, кто оскорблял с трибун во время матча Россия — Сан-Марино капитана российской сборной Артема Дзюбу. Слова главы РФС 20 ноября опубликовал канал «Матч».

"Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник», — прокомментировал инцидент Алаев.

Также он отметил, что тех, кто оскорблял Дзюбу, было около двух десятков человек, в то время, как болельщиков, поддержавших капитана российской сборной оказалось гораздо больше.

Как передавало ИА REGNUM, матч с командой Сан-Марино отбора на Евро-2020 прошел 19 ноября. Российская команда победила со счётом 5:0. Во время первого тайма с трибун стадиона раздавались оскорбительные выкрики в адрес Дзюбы. Позже многие болельщики решили поддержать российского футболиста и скандировали «Дзюба, молодец».

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