Ашхабад, , 19:42 — REGNUM Сборная Туркмении одолела команду Шри-Ланки со счетом 2:0 на отборочном матче чемпионата мира по футболу — 2022, передает «Turkmenportal» сегодня, 19 ноября.

К победе туркменских футболистов привели Абды Бяшимов и Алтымурад Аннадурдыев, забившие мяч в ворота соперника на 44-й и на 59-й минутах матча.

Отмечается, что теперь у сборной Туркмении набралось девять очков, в результате чего туркменские футболисты заняли лидирующую позицию в группе «Н». На втором месте расположилась Южная Корея, на третье делят Ливан и Северная Корея.

Следующий отборочный матч в рамках предстоящего чемпионата мира команда Туркмении проведет 26 марта 2020 года, играя против южнокорейских футболистов.