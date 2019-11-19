Ухань, Китай, , 15:04 — REGNUM Южнокорейская сборная одержала победу на чемпионат Азии по современному пятиборью U-19, который проходил в китайском Ухане. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в личном зачете среди мужчин золото завоевал южнокорейский спортсмен Чон Бо Сон (1136 очков), бронзу — Син Ын Сок (1121 очка).

В общем зачете мужская сборная Южной Кореи заняла первое место, набрав 3358 очков и опередив сборную Китая. В личном зачете среди женщин, южнокорейские спортсменки завоевали золото (Сон Сын Мин) и серебро (Юн Ян Джи).

В общем зачете женская сборная также обошла китайских соперниц, набрав 3070 очков.