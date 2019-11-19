Майкоп, , 10:52 — REGNUM Спортсмены из пяти стран примут участие в первом международном турнире по профессиональному боксу «Сердце Кавказа», который пройдет 30 ноября в Адыгее. Во дворце спорта имени Якуба Коблева в Майкопе состоится восемь боев, бюджет соревнований составляет 12 млн рублей, пишет 19 ноября ТАСС.

На турнир съедутся боксеры из Молдавии, Туркмении, ДНР, Ганы, и России, которую представят спортсмены из Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и самой Адыгеи. Турнир будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Матч! Боец».

Как сообщало ИА REGNUM, главным боем турнира станет поединок российских боксеров-тяжеловесов Юрия Кашинского и Руслана Файфера. Они встретятся в отборочном поединке за право претендовать на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

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