Аурангабад, , 10:33 — REGNUM Тяжелоатлет из Киргизии Шербек Токтомушев выиграл международный турнир Diamond Cup — 2019 по бодибилдингу в Индии, сообщает 19 ноября издание 24.kg.

Отмечается, что киргизский атлет занял первое место в весовой категории до 90 кг, а в абсолютном зачете завоевал бронзовую медаль. Токтомушеву вручили карты на участие в соревнованиях Arnold Classic.

Отметим, 15−18 ноября в индийском городе Аурангабаде состоялся международный турнир Diamond Cup — 2019 по бодибилдингу, в котором приняли участие атлеты из 15 стран.

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