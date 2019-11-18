Приштина, , 07:30 — REGNUM 17 ноября в Приштине (Республика Косово) на «Стадионе имени Фадила Воккри» в группе A между национальными сборными Косово и Англии был разыгран матч 8-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020. Игра завершилась крупной победой «трех львов».

Гол 23-летнего полузащитника Гарри Винкса на 32-й минуте стал для футболиста первым в составе взрослой национальной сборной.

По мнению портала WhoScored звания MVP противостояния с оценкой 9.22 удостоился таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 1 мяч, отдавший 1 голевую передачу, выигравший 3 воздушные дуэли и совершивший 1 успешную обводку и 1 отбор. Точность передач нападающего составила 74%.

Англия, одержав седьмую победу в группе A, набрала 21 очко и укрепилась на первой позиции. Косово с 11-ю очками остался на третьей строчке.

Статистика матча (Косово/Англия)

Удары 9/11

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения 43%/57%

Нарушения 8/11

Угловые 6/2

Оценки WhoScored 5.95/7.35

Составы на матч:

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Кололли, Целина, Бериша, Дрешевич, Хадергьонай, Рашица, Нухиу.

Запас: Уйкани, Воца, Шаля, Раскай, Халими (↑ 65), Муслия, Рашани (↑ 82), Бекай, Хасани, Пакярада, Жегрова (↑ 73), Хемайли.

Главный тренер: Бернар Шалланд.

Англия: Поуп, Александер-Арнольд, Чилуэлл, Магуайр, Мингс, Райс, Окслейд-Чемберлен, Винкс, Стерлинг, Хадсон-Одои, Кейн.

Запас: Триппьер, Пикфорд, Роуз, Стоунс, Томори (↑ 84), Маунт (↑ 73), Мэддисон, Санчо, Рашфорд (↑ 59), Уилсон, Абрахам, Хендерсон.

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Бригада арбитров: Павел Гиль | Конрад Сапела | Марцин Борковски.

Желтые карточки: Кололли — 48.

Забитые мячи: Гарри Винкс (Алекс Окслейд-Чемберлен) 32 — 0:1, Харри Кейн 79 — 0:2, Маркус Рашфорд (Рахим Стерлинг) 83 — 0:3, Мейсон Маунт (Харри Кейн) 90 — 0:4.