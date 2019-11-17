Белград, 17 ноября 2019, 19:02 — REGNUM 17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.
По версии WhoScored лучшим игроком матча с оценкой 8.36 стал 25-летний нападающий «Фулхэма» Александр Митрович, отличившийся забитым мячом, выигравший 4 воздушных единоборства и совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач форварда составила 78%.
Гол вышедшего на замену на 77-й минуте 23-летнего форварда киевского «Динамо» Артема Беседина стал для футболиста первым в составе национальной сборной на этом турнире.
Украина завершила выступление в квалификациях к Евро-2020 без единого поражения, на первой строчке, с 6-ю победами и 20-ю набранными очками. Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B.
Статистика матча (Сербия /Украина)
Удары 9/12
Удары в створ ворот 6/5
Процент владения 51%/49%
Нарушения 12/10
Угловые 3/5
WhoScored 6.86/6.55
Составы на матч:
Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.
Запас: Дмитрович, Милетич, Младенович, Миливоевич (↑ 76), Спаич, Милунович, Гачинович (↑ 69), Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич (↑ 82), Павлович, Роцков.
Главный тренер: Любиша Тумбакович.
Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко, Коваленко, Яремчук.
Запас: Паньков, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Беседин (↑ 77), Шепелев (↑ 77), Буяльский, Шахов (↑ 88), Безус, Болбат, Лунин.
Главный тренер: Андрей Шевченко.
Желтые карточки: Матвиенко — 8, Радонич — 34, Коларов — 84.
Забитые мячи: Душан Тадич (пенальти) 9 — 1:0, Роман Яремчук (Виктор Цыганков) 32 — 1:1, Александр Митрович (Душан Тадич) 56 — 2:1, Артем Беседин 90 — 2:2.