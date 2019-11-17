Белград, , 19:02 — REGNUM 17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

По версии WhoScored лучшим игроком матча с оценкой 8.36 стал 25-летний нападающий «Фулхэма» Александр Митрович, отличившийся забитым мячом, выигравший 4 воздушных единоборства и совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач форварда составила 78%.

Гол вышедшего на замену на 77-й минуте 23-летнего форварда киевского «Динамо» Артема Беседина стал для футболиста первым в составе национальной сборной на этом турнире.

Украина завершила выступление в квалификациях к Евро-2020 без единого поражения, на первой строчке, с 6-ю победами и 20-ю набранными очками. Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B.

Статистика матча (Сербия /Украина)

Удары 9/12

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения 51%/49%

Нарушения 12/10

Угловые 3/5

WhoScored 6.86/6.55

Составы на матч:

Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.

Запас: Дмитрович, Милетич, Младенович, Миливоевич (↑ 76), Спаич, Милунович, Гачинович (↑ 69), Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич (↑ 82), Павлович, Роцков.

Главный тренер: Любиша Тумбакович.

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко, Коваленко, Яремчук.

Запас: Паньков, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Беседин (↑ 77), Шепелев (↑ 77), Буяльский, Шахов (↑ 88), Безус, Болбат, Лунин.

Главный тренер: Андрей Шевченко.

Желтые карточки: Матвиенко — 8, Радонич — 34, Коларов — 84.

Забитые мячи: Душан Тадич (пенальти) 9 — 1:0, Роман Яремчук (Виктор Цыганков) 32 — 1:1, Александр Митрович (Душан Тадич) 56 — 2:1, Артем Беседин 90 — 2:2.