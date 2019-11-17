Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии. Игра состоялась 16 ноября в Санкт-Петербурге, российская сборная проиграла со счетом 1:4.

На послематчевой пресс-конференции Черчесов напомнил, что сборная Бельгии является сильной и опасно командой. Российские футболисты знали, что бельгийцы сильны и опасны особенно в быстрых атаках и умет хорошо этим пользоваться.

«А мы не хотели сидеть только в обороне, надо было побеждать 2:0, хотели сыграть на встречных курсах и посмотреть, как это нам удастся в матче с таким соперником», — пояснил Черчесов.

Что касается вопрос о том, надо ли было российской сборной играть от обороны, Черчесов заявил, что тут многое зависит от турнирной ситуации и она была такова, что играть надо было в атаке.

Российские футболисты изначально знали, что будут играть «от себя», и что уровень соперника высокий. В итоге бельгийцы воспользовались ошибками российской сборной, а наша команда не смогла реализовать свои голевые моменты.

В целом Черчесов считает, что сборной нужно немного поднять свой уровень, так как матч с Бельгией показал — он недостаточен.