Загреб, , 08:46 — REGNUM 16 ноября на стадионе «Руевица» в городе Риека (Хорватия) был разыгран матч 7-го тура группы E отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Хорватии и Словакии. Противостояние завершилось волевой победой «шашечных».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.35 был признан вингер «Баварии» Иван Перишич, забивший третий мяч хорватов и совершивший 1 обводку и 1 отбор. Точность передач нападающего составила 86%.

Словакия с 10-ю баллами расположилась на 4-й позиции. Хорватия, набрав 17 очков, укрепилась на первом месте группы E и вышла в основную стадию Евро-2020.

Статистика матча (Хорватия/Словакия)

Удары 19/6

Удары в створ 13/3

Владение 65%/35%

Фолы 14/13

Угловые 15/2

Оценки WhoScored 7.16/6.31

Составы команд на матч:

Хорватия: Ливакович, Баришич, Перич, Чалета-Цар, Едвай, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович, Перишич.

Запас: Мелняк, Брекало (↑ 54), Ковачич (↑ 75), Оршич (↑ 81), Калинич, Скорич, Пашалич, Рог, Бадель, Юранович, Бартолец, Слуга.

Главный тренер: Златко Далич.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ханко, Гамшик, Куцка, Лоботка, Боженик, Руснак, Мак.

Запас: Вальент, Шатка, Грегуш, Гараслин (↑ 63), Дуда, Беро, Родак, Грошовски (↑ 79), Шпалек, Мраз, Дюриш (↑ 72), Грейф.

Главный тренер: Павел Гапал.

Предупреждения: Чалета-Цар — 13, Мак — 23, Ребич — 43, Дубравка — 79.

Удаления: Мак — 66.

Голы: Роберт Боженик (Станислав Лоботка) 32 — 0:1, Никола Влашич 56 — 1:1, Бруно Петкович 60 — 2:1, Иван Перишич (Борна Баришич) 74 — 3:1.