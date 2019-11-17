Загреб, 17 ноября 2019, 08:46 — REGNUM 16 ноября на стадионе «Руевица» в городе Риека (Хорватия) был разыгран матч 7-го тура группы E отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Хорватии и Словакии. Противостояние завершилось волевой победой «шашечных».
Лучшим игроком матча с оценкой 8.35 был признан вингер «Баварии» Иван Перишич, забивший третий мяч хорватов и совершивший 1 обводку и 1 отбор. Точность передач нападающего составила 86%.
Словакия с 10-ю баллами расположилась на 4-й позиции. Хорватия, набрав 17 очков, укрепилась на первом месте группы E и вышла в основную стадию Евро-2020.
Статистика матча (Хорватия/Словакия)
Удары 19/6
Удары в створ 13/3
Владение 65%/35%
Фолы 14/13
Угловые 15/2
Оценки WhoScored 7.16/6.31
Составы команд на матч:
Хорватия: Ливакович, Баришич, Перич, Чалета-Цар, Едвай, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович, Перишич.
Запас: Мелняк, Брекало (↑ 54), Ковачич (↑ 75), Оршич (↑ 81), Калинич, Скорич, Пашалич, Рог, Бадель, Юранович, Бартолец, Слуга.
Главный тренер: Златко Далич.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ханко, Гамшик, Куцка, Лоботка, Боженик, Руснак, Мак.
Запас: Вальент, Шатка, Грегуш, Гараслин (↑ 63), Дуда, Беро, Родак, Грошовски (↑ 79), Шпалек, Мраз, Дюриш (↑ 72), Грейф.
Главный тренер: Павел Гапал.
Предупреждения: Чалета-Цар — 13, Мак — 23, Ребич — 43, Дубравка — 79.
Удаления: Мак — 66.
Голы: Роберт Боженик (Станислав Лоботка) 32 — 0:1, Никола Влашич 56 — 1:1, Бруно Петкович 60 — 2:1, Иван Перишич (Борна Баришич) 74 — 3:1.