Никосия, , 19:58 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, на стадионе «ГСП» в городе Никосия (Кипр) был разыгран матч 9-го тура группы I отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Кипра и Шотландии. Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.

Гол 24-летнего центрального атакующего полузащитника «Селтика» Райана Кристи на 12-й минуте стал для футболиста первым на турнире в составе национальной сборной.

Шотландия набрала 12 очков и поднялась на третью позицию в турнирной таблице группы I. Кипр с 10-ю баллами опустился на четвертую строчку.

Статистика матча (Кипр/Шотландия)

Удары 12/4

Удары в створ ¾

Владение 58%/42%

Фолы 12/18

Угловые 9/8

Составы команд на матч:

Кипр: Пардо, Каро, Иоанну, Меркис, Деметриу, Кусулос, Кириаку, Популис, Кости, Эфрем, Сотериу.

Запас: Теодору (↑ 77), Захариу, Авраам, Киссас, Уиллер, Шполярич (↑ 74), Артиматас, Кристофору, Кастнос (↑ 42), Иоанну, Неофитос, Экономидес.

Главный тренер: Ран Бен Шимон.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Тайлер, Галлагер, Маккена, Джек, Макгинн, Макгрегор, Форрест, Нейсмит, Кристи.

Запас: Маклафлин, Шинни, Флек, Девлин (↑ 90), Морган, Берк (↑ 72), Армстронг, Шенкленд, МакБарки (↑ 62), МакГилливрай, О’доннелл, Портеус.

Главный тренер: Стив Кларк.

Предупреждения: Макгрегор — 14, Маккена — 47, Макгинн — 56, Тайлер — 58, Деметриу — 58, Палмер — 90.

Голы: Райан Кристи (Джон Макгинн) 12 — 0:1, Гиоргос Эфрем 47 — 1:1, Джон Макгинн (Грег Тайлер) 53 — 1:2.