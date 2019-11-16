Осло, , 07:58 — REGNUM 15 ноября на стадионе «Уллевол» в городе Осло (Норвегия) был разыгран матч 9-го тура группы F отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Норвегии и Фарерских островов. Противостояние завершилось крупной победой свёрл.

Два гола форварда «Трабзонспора» Александера Сарлота на 62-й и 65-й минутах встречи стали для футболиста 2-м и 3-м мячами за сборную на этом турнире.

Норвегия набрала 14 очков, но осталась на 4-й строчке в турнирной таблице группы F. Фареры с 3-мя баллами идут на последнем месте.

Статистика матча (Норвегия/ Фарерские острова)

Удары 16/3

Удары в створ 6/1

Владение 64%/36%

Фолы 14/9

Угловые 11/2

Составы команд на матч:

Норвегия: Ярштейн, Алеэсами, Айер, Региниуссен, Элабделлау, Фоссум, Берге, Сельнэс, Хенриксен, Кинг, Сарлот.

Запас: Ховланд, Ростед, Эльюнусси, Нюланд, Улвестад, Свенссон, Мелинг, Дэли, Торсби, Грютебуст.

Главный тренер: Ларс Лагербек.

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Фаэре, Ватнсдал, Ольсен, Соренсен, Бальдвинссон, Йонссон, Ватнхамар, Эдмундссон, Бьярталуйд.

Запас: Эглиссон, Давидсен, Бартальсстову, Ольсен, Гестссон, Эриксен, Даниэльсен, Фредериксберг, Йоханнесен, Йонсен.

Главный тренер: Ларс Ольсен.

Бригада арбитров: Фран Йович | Ивица Модрич | Хрвойе Радич.

Предупреждения: Бальдвинссон — 42, Ольсен — 86.

Голы: Туре Региниуссен (Уле Сельнэс) 4 — 1:0, Ивер Фоссум (Джошуа Кинг) 8 — 2:0, Александер Сарлот (Ивер Фоссум) 62 — 3:0, Александер Сарлот (Уле Сельнэс) 65 — 4:0.