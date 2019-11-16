Москва, , 01:13 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место по итогам короткой программы на Гран-при России, набрав 76,93 балла и показав лучший для себя результат в сезоне.

Короткая программа в соревновании женщин на этапе Гран-при была представлена в Москве на арене «Мегаспорт».

Успех выступления Медведевой обеспечила замена прыжка с нестабильного лутца на более простой риттбергер. В результате фигуристка обошла более чем на два балла соперницу Александру Трусову, которая завершила программу с результатом 74,21 балла. Третьей по итогам соревнования стала фигуристка из США Мэрайя Белл, набравшая 67,11 балла.

Медведева — двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады 2018 года. В прошлом сезоне её лучшим результатом стала бронза на чемпионате мира в Японии. Произвольную программу Гран-при России фигуристки представят в субботу, 16 ноября.

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