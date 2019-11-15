Ардатовский район, Нижегородская область, , 17:55 — REGNUM Очередная воркаут-площадка (открытая территория для занятий спортом) открылась в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Ардатовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

На новой площадке установлены велотренажеры, гимнастическое оборудование, силовые тренажёры, баскетбольное кольцо, теннисный стол. В любое время года жители разных возрастов смогут тренироваться на площадке, а также сдать нормы ГТО.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента на территории области были открыты 12 площадок — в Ленинском, Канавинском, Советском, Нижегородском, Сормовском районах Нижнего Новгороде, в Дзержинске, Ветлуге и Павлово, а также в Вознесенском и Спасском районах. До конца года будут отрыты еще четыре объекта в Выксе, Семенове, Воскресенском и Варнавинском районах. В следующем году на всех площадках будут проводиться бесплатные тренировки.