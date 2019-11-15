Аддис-Абеба, , 16:13 — REGNUM Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) проведет свой 70-й конгресс в Аддис-Абебе в 2020 году. Конгресс ФИФА — самая важная встреча руководящего органа международного футбола, которая созывается каждые два года. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

По словам главы канцелярии председателя Африканского союза (АС) посла Абдулая Диопа, следующий конгресс ФИФА состоится в штаб-квартире АС в Аддис-Абебе в мае 2020 года. 69-й Конгресс прошел в Париже, где новым президентом ФИФА был избран Джанни Инфантино, который будет возглавлять федерацию вплоть до 2023 года.

Сообщается, что в 2017 году Эфиопия также принимала конгресс ФИФА в своей столице Аддис-Абебе. Ожидается, что Конгресс примет решения, касающиеся новых руководящих законов ФИФА и методов, с помощью которых инновационный подход будет реализован в футбольной среде.

Конгресс также утвердит годовой отчет федерации, примет решение о принятии в свой состав новых национальных ассоциаций и проведет выборы, в частности, на пост нового президента ФИФА.