Анкара, , 08:07 — REGNUM 14 ноября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена» был разыгран матч 9-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 между национальными сборными Турции и Исландии. Игра завершилась нулевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.47 стал 34-летний форвард «Бешикташа» Бурак Йылмаз, выигравший 9 воздушных дуэлей и совершивший 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 76%.

Турция набрала 21 очко, поднялась на первую строчку и обеспечила себе выход на Евро 2020. Исландия с 16-ю баллами расположилась на 3-й позиции в группе H.

Статистика матча (Турция/Исландия)

Удары 8/3

Удары в створ ворот 3/0

Соотношение владения 58%/42%

Нарушения правил 8/12

Корнеры 2/4

Оценки WhoScored 6.75/6.51

Составы на матч:

Турция: Гюнок, Челик, Сеюнджю, Умут, Демирал, Туфан, Йокуслу, Текдемир, Ундер, Чалханоглу, Йылмаз.

Запас: Болат, Калдырим, Белезоглу, Караджа, Языджи (↑ 81), Унал, Кабак, Байрам (↑ 90), Тюрюч, Сангаре, Айхан (↑ 87), Чакыр.

Главный менеджер: Шенол Гюнеш.

Исландия: Хальдерссон, Паульссон, Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Бьярнасон, Сигурдссон, Траустасон, Бедварссон, Сигторссон, Финнбогасон.

Запас: Херманнссон, Фьолусон, Ингасон, Фридьонссон, Кристинссон, Йонссон, Сигурдссон (↑ 24), Эйельфссон, Андерсон (↑ 85), Магнуссон (↑ 63), Трандарсон.

Главный менеджер: Эрик Хамрен.

Желтые карточки: Туфан — 8, Траустасон — 36, Йокуслу — 82, Сигторссон — 84, Челик — 90.

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