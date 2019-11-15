Анкара, 15 ноября 2019, 08:07 — REGNUM 14 ноября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена» был разыгран матч 9-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 между национальными сборными Турции и Исландии. Игра завершилась нулевой ничьей.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.47 стал 34-летний форвард «Бешикташа» Бурак Йылмаз, выигравший 9 воздушных дуэлей и совершивший 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 76%.
Турция набрала 21 очко, поднялась на первую строчку и обеспечила себе выход на Евро 2020. Исландия с 16-ю баллами расположилась на 3-й позиции в группе H.
Статистика матча (Турция/Исландия)
Удары 8/3
Удары в створ ворот 3/0
Соотношение владения 58%/42%
Нарушения правил 8/12
Корнеры 2/4
Оценки WhoScored 6.75/6.51
Составы на матч:
Турция: Гюнок, Челик, Сеюнджю, Умут, Демирал, Туфан, Йокуслу, Текдемир, Ундер, Чалханоглу, Йылмаз.
Запас: Болат, Калдырим, Белезоглу, Караджа, Языджи (↑ 81), Унал, Кабак, Байрам (↑ 90), Тюрюч, Сангаре, Айхан (↑ 87), Чакыр.
Главный менеджер: Шенол Гюнеш.
Исландия: Хальдерссон, Паульссон, Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Бьярнасон, Сигурдссон, Траустасон, Бедварссон, Сигторссон, Финнбогасон.
Запас: Херманнссон, Фьолусон, Ингасон, Фридьонссон, Кристинссон, Йонссон, Сигурдссон (↑ 24), Эйельфссон, Андерсон (↑ 85), Магнуссон (↑ 63), Трандарсон.
Главный менеджер: Эрик Хамрен.
Желтые карточки: Туфан — 8, Траустасон — 36, Йокуслу — 82, Сигторссон — 84, Челик — 90.
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