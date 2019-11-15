Стамбул, Турция, , 06:00 — REGNUM Сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Такой результат обеспечил сборной Турции путёвку на чемпионат Европы 2020 года. Команда занимает второе место в отборочной группе H, име в активе 20 очков после девяти матчей.

За первой место в группе турецкая команда поспорит со сборной Франции, которая опережает её на два очка. В последнем туре сборная Турции сыграет с Андоррой, а Франция — с Албанией.