Пльзень, Чехия, , 05:32 — REGNUM Сборная Чехии одержала победу над командой Косово в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 50-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Косово Атдхи Нухиу. На 71-й минуте полузащитник чешской команды Алекс Крал сравнял счёт. А спустя восемь минут чешский защитник Ондржей Челюстка забил победный гол.

Таким образом, сборная Чехии вышла на чемпионат Европы 2020 года, заняв второе место в отборочной группе А. В активе команды 15 очков после семи матчей.

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