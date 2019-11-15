Лондон, , 05:26 — REGNUM Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе английской команды хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн, ещё по голу забили Алекс Окслейд-Чемберлен, Маркус Рашфорд и Тэмми Абрахам.

Кроме того, ещё один мяч футболисты Черногории отправили в свои ворота. Автоголом отметился защитник Александар Шофранац.

Таким образом, сборная Англии вышла на чемпионат Европы 2020 года, заняв первое место в отборочной группе А. В активе команды 18 очков после семи матчей.