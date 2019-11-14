Ростов-на-Дону, , 23:28 — REGNUM Футбольному клубу «Ростов» в 2019 году был предоставлен грант в размере 380 млн рублей. Таким образом в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области опровергли заявление главного тренера команды Валерия Карпинао недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

Кроме того, в безвозмездном пользовании жёлто-синих находится стадион «Олимп-2», в 2020 году стадион «Ростов Арена» станет домашней ареной клуба, в 2022 году планируется построить полноценную базу для команды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Карпин заявил о тяжёлой финансовой ситуации, сложившейся в клубе, и образовавшейся задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

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