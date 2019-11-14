Портленд, США, , 13:08 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Портленд Трэйл Бэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 36 очков. В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Родни Худ, на счету которого 25 очков.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 19 очков после 11 матчей.

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