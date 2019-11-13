Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте жёлто-синих 13 ноября.

«Мы выражаем благодарность Денису за работу в клубе и высоко ценим его вклад в развитие «Ростова», — сказано в сообщении.

О причинах увольнения не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что наряду с этим появилась информация о возможном уходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и ряда игроков основного состава. Официального подтверждения или опровержения появившегося сообщения пока нет.

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