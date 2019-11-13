Мадрид, , 11:54 — REGNUM Мадридский «Реал» готов заплатить рекордную сумму за французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Реал» готов предложить €400 млн за переход 20-летнего нападающего. При этом контрактное Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2020 года.

Отметим, что на сегодняшний день самым дорогим футболистом мира является бразильский нападающий Неймар, который в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Напомним, Мбаппе ранее играл за «Монако», после чего перешёл в ПСЖ. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира по футболу в 2018 году.

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