Лос-Анджелес, США, , 10:59 — REGNUM Российский нападающий Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз». О этом сообщил американский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter.

Согласно информации источника, 36-летний Ковальчук сможет тренироваться с командой, но не сможет играть. При этом он уже пропустил матч с «Миннесотой Уайлд».

Отметим, что Ковальчук не мог забить в последних восьми матчах, а в последних четырёх встречах он записал на свой счёт одну результативную передачу.

Всего в текущем сезоне 36-летний нападающий сыграл в 16 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лос-Анджелес» одержал победу над «Миннесотой» в со счётом 3:1. На сегодняшний день «Кингз» занимают последнее, 31-е место в турнирной таблице НХЛ.

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