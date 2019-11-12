Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Проигрыш футбольного клуба «Ростов» «Тамбову» (1:2) не поддаётся логике. Об этом сообщил вратарь донского клуба Егор Бабурин.

«Результат матча с «Тамбовом» — самый нелогичный. Мы забили и должны были побеждать. «Уфа» — первое поражение, но они на этом отрезке выиграли всех лидеров, с «Зенитом» тоже объяснимое поражение. Нужно по-другому смотреть на эти проигрыши, ведь после них мы непременно выигрывали», — отметил голкипер.

ИА REGNUM напоминает, что полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян попросил прощения у болельщиков за поражение от «Тамбова» и пообещал «реабилитироваться» в следующей игре.

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