Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) помог найти инвестора для футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону».

«Клубу не хватало инвесторов, мы долго вели поиски. Сейчас мы полностью сменили состав руководства клуба, куда вошел Василий [Вакуленко] и ещё два человека. Мы очень рады, что нам удалось сохранить СКА, и теперь он выходит на новый этап развития. Наша цель — возродить былую славу ростовского СКА», — сообщил первый заместитель донского губернатора, президент клуба Игорь Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2019 года Баста заявил о намерении возродить ростовский футбольный клуб. Ранее подарил команде автобус.

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