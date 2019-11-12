Ташкент, , 09:13 — REGNUM Спортсменка из Узбекистана Алисэ Фахрутдинова завоевала лицензию в современном пятиборье на Олимпийские игры в Токио, сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

В комитете напомнили, что в настоящее время в китайской Ухани проходит лицензионный чемпионат Азии-Океании по современному пятиборью. В первую пятерку по современному пятиборью также вошли спортсмены из Южной Кореи, Японии, Китая и Казахстана.

Отмечается, что путевка в данном виде спорта на Олимпиаду завоевана впервые в спортивной истории республики. Узбекистанские спортсмены завоевали уже 12 лицензий на Токийские олимпийские игры.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Ташкенте прошла пресс-конференция по вопросам участия спортсменов из Узбекистана на Олимпийских играх в Токио. На мероприятии отмечалось, что республика рассчитывает получить 135 путевок, включая параспортсменов.

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