Турин, Италия, , 12:25 — REGNUM Причиной замены Криштиану Роналду в матче «Ювентуса» с «Миланом» стало не лучшее состояние футболиста. Об этом заявил главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри, сообщает Goal.

«Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и решил, что будет лучше его заменить», — сказал Сарри.

Он добавил, что все игроки, которые полностью выкладываются на поле, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.

Напомним, Сарри заменил Роналду во втором матче подряд: ранее это произошло в игре Лиги чемпионов с «Локомотивом». В обоих случаях Роналду высказал тренеру своё недовольство и не пожал тому руку.

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