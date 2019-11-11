Турин, Италия, , 12:17 — REGNUM Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул стадион до окончания матча чемпионата Италии с «Миланом». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Роналду был крайне недоволен тем, что главный тренер команды Маурицио Сарри заменил во втором тайме матча с «Миланом».

Покидая поле, Роналду не стал пожимать руку Сарри и высказал ему своё недовольство. Затем он вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку и покинул стадион до завершения игры.

Напомним, Сарри заменил Роналду на 55-й минуте матча с «Миланом». Вышедший вместо него на поле Пауло Дибала стал автором единственного гола в матче.

Добавим, что матч с «Миланом» стал вторым подряд, в котором Роналду был заменён. Ранее Сарри снял его с игры в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Читайте ранее в этом сюжете: Дибала принёс «Ювентусу» победу над «Миланом», выйдя на поле вместо Роналду